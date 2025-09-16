قافلة تضامنية لتوزيع المحافظ المدرسية بالمناطق النائية

أطلقت الكشافة الإسلامية الجزائرية، قافلة وطنية تضامنية لتوزيع محافظ مدرسية على التلاميذ بالمناطق النائية، بمناسبة الدخول المدرسي (2025-2026).

و أوضح القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، اليوم الثلاثاء، أن هذه القافلة التضامنية التي تم إطلاقها بالشراكة مع متعامل الهاتف النقال “أريد”. والتي تجري تحت شعار “محفظة صغيرة تحمل آمالا كبيرة”، تأتي تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين الطرفين. تتعلق بتجسيد برنامج مشترك في مجال التضامن، لفائدة عدة شرائح من المجتمع.

وتندرج هذه الحملة أيضا في إطار دعم جهود الدولة في هذا المجال وتجسيد قيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لضمان موسم دراسي ناجح.

وترمي هذه العملية في مرحلة أولى، إلى توزيع 10 آلاف محفظة على التلاميذ بالمناطق النائية وأبناء العائلات من ذوي الدخل المحدود. كما تستهدف، إجمالا، توزيع 50 ألف محفظة.