قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات

شرعت المديرية العامة للحماية المدنية في تنظيم قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بداية من مساء أمس الإثنين.

وتنظم القافلة بكل من ولايات أدرار، إليزي، تمنراست، بشار، تندوف والبيض، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومديريات الصحة.

وتتكون القافلة من أطباء الحماية المدنية من مختلف ولايات الوطن مختصين في الطب الاستعجالي مزودين بالوسائل الطبية والأدوية.

وتدوم مدة 10 أيام، وتهدف إلى الكشف على الأفراد وتقديم الإسعافات الضرورية والعلاج المناسب وفق الحالات الصحية المعروضة.

وستكون فرصة سانحة للقافلة الطبية للتحسيس والعمل الجواري لفائدة قاطني هذه المناطق من خطر انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب التقيد بها وكذلك الحوادث المنزلية لاسيما خطر الاختناقات.