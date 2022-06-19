قافلة للكشف عن سرطان الثدي تجوب التراب الوطني قريبا

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، على إنطلاق القافلة المتنقلة للكشف عن مرض السكري.

وبهذه المناسبة، كشف بن بوزيد، في تصريح لقناة “النهار”، أن هذه القافلة ستكون متبوعة بقوافل صحية أخرى للكشف على مختلف الأمراض.

مشيرا إلى أن هناك قافلة للكشف عن مرض سرطان الثدي، حيث أنها قيد الانجاز حاليا، وستجوب التراب الوطني.

وزارة الصحة: مفتشون لكل الهياكل الطبية

هذا وأصدرت المفتشية العامة لوزارة الصحة تعليمة لمدراء الصحة تقتضي بإيفاد مفتشين طبيين على مستوى جميع الهياكل الصحية. لمتابعة مدى تنفيذ التعليمة المتعلقة بتحسين نوعية الاستقبال والخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

كما أكد بيان الوزارة أنها تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمديري هذه المؤسسات على المستوى المحلي وتوجيههم وفق الأهداف. التي وضعتها الوزارة الوصية مع الامتثال الصارم للجدول الزمني المعد لتطبيق البرامج المسطرة.

في حين، أعطى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، تعليمات جديدة تقضي بضرورة التجسيد الفعلي لجملة التوجيهات السابقة. من خلال إحداث التغييرات المطلوبة, حسب البيان.

كما شدد وزير الصحة من جهة أخرى على أهمية إحداث “قفزة نوعية” في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وخاصة ما تعلق منها بظروف الاستقبالي مجددا “رفضه التام للوضعية التي توجد عليها بعض المستشفيات”. والظروف التي وقف عليها شخصيا خلال زياراته لعدد من ولايات الوطن.

في حين، أكد وزير الصحة، حرصه على “ضرورة تدارك النقائص المسجلة في القطاع سواء بالنسبة لورشات المشاريع الجاري إنجازها”. أو “تلك التي تخضع إلى عمليات إعادة تهيئة”. مؤكدا في السياق ذاته إلى ضرورة منح الأولوية لمصالح الاستعجالات والعيادات المتعددة الخدماتي ولكن دون إهمال باقي التخصصات الطبية.

وأشار البيان إلى أن الوزير دعا بالمناسبة مدراء للولايات إلى الوقوف شخصيا على هذه المشاريع. من خلال المتابعة الميدانية لما ينجز خاصة ما تعلق بتنظيم مصالح الاستعجالات كونها المصلحة التي تقدم العلاجات الأولية للمريض. مع السهر على ضمان الصيانة للتجهيزات الطبية المعطلة وتشغيلها بصورة دورية بهدف ضمان خدمات ذات مستوى للمريض.