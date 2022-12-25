قناة النهار قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 10:45 قافلة مساعدات شارك غرِّد أرسل 21 0 قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SWfz5 اقرأ أيضا تيارت: 5 قتـ.ـلى و جريـ.ـحين من عائلة واحدة إثر حادث اصطدام شاحنة وسيارة قناة النهار 22 ديسمبر ببساطة هاوليك الحل : علاش تعاود تصرالي هاذي الحاجة في كل مرة؟ قناة النهار 13 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني قناة النهار 22 ديسمبر تفاصيل فتح خطّ مباشر بين باريس نحو جانت قناة النهار 11 ديسمبر ببساطة هاوليك الحل : كيف يحدث المرض النفسي ؟ قناة النهار 19 ديسمبر "وزير التجارة يكشف :"فتح بنك جزائري في السنغال قريبا قناة النهار 17 ديسمبر طاولة لبيع الفواكه وسط الطريق السريع ثير الجدل وبئر صدقة جارية في مالاوي على الشيخ أبو عبد السلام قناة النهار 18 ديسمبر شبكات تستغل الاطـ.ـفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. أي عقوبات قانونية؟ قناة النهار 07 ديسمبر مجتمع: خلطات توابل خاصة بالأطباق التقليدية الجزائرية .. مشروع عبير للأسترزاق قناة النهار 20 ديسمبر