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قناة النهار

قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر

بقلم قناة النهار
قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر
قافلة مساعدات
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قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر

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رابط دائم : https://nhar.tv/SWfz5
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