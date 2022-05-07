قالمة: أحكام بالحبس والبراءة للمتهمين في قضية اختلاس أكثر من 13 مليار سنتيم من وحدة تغذية الأنعام

أصدرت محكمة بوشقوف بولاية قالمة أحكاما قضائية تراوحت ما بين 7 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق المشتبه فيهم في قضية إختلاس أكثر من 13 مليار، من وحدة تغذية الأنعام بمنطقة بوضروة.

وحسب ما أفادت به مصادر للنهار، فقد تم إدانة مدير الوحدة بـ7 سنوات حبس نافذة، فيما أدانت المحكمة كل من رئيس المحاسبة والمالية،

ورئيس لجنة المواد الأولية؛ ورئيس تسيير المخازن؛ وعامل آخر بـ 6 سنوات حبسا نافذة.

للتذكير فقد وجهت المحكمة تهما لـ15 شخص تتمثل هذه التهم في إستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وكذا التزوير في محررات تجارية، بعدما أسفرت تحقيقات أمنية قامت بها مصالح أمن دائرة بوشقوف بولاية قالمة منذ سنة 2020 وطيلة عام كامل عن وجود عجز مالي على مستوى المؤسسة.

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