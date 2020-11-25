قالمة: إحتراق 4 حافلات للنقل الحضري وإنقاذ 30 سيارة

تدخل المركز المتقدم وسط مدينة قالمة بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لأجل إحتراق أربع حافلات.

وتدخلت ذات المصالح فجر اليوم على الساعة الرابعة و19 د بعد تسخير شاحنتين وسيارة إسعاف من أجل إحتراق 4 حافلات.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن 3 حافلات تعمل للنقل الحضري وواحدة للنقل بين الولايات.

وأضاف البيان، أن الحافلات كانت مركونة في حظيرة بحي طواهري أحمد بلدية قالمة.

كما أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية أما الخسائر المادية فتمثلت في احتراق كلي لثلاث حافلات وجزئي لواحد وتم حماية 30 سيارة كانت مركونة.