قالمة: إخماد جميع الحرائق المعلن عنها

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية قالمة، من إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية خلال اليومين الأخيرين.

وجاء في بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، اليوم الأربعاء أنه “في إطار متابعة الحالة العامة للحرائق المسجلة يومي 9 و 10 أوت، قامت فرق الحماية بجولة استطلاعية صبيحة اليوم 11 اوت على الساعة 5 صباحا حيث تبين أن جميع الحرائق المعلن عنها خلال البيانات السابقة قد تم إخمادها و الاسعافات تقوم بالحراسة في الوقت الحالي.”