قالمة: إسترجاع مركبة حفر كانت مسروقة ببلدية وادي الزناتي

تمكنت قوات الشرطة من إستراجاع مركبة حفر (RETRO CHARGEUR) سُرقت من حظيرة الأشغال ببلدية وادي الزناتي في قالمة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية قالمة، فإن العملية قامت بها قوات الشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة تهريب وسرقة السيارات.

واضاف البيان، أنه بعد عملية التحري التي تبعت التبليغ، تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، مقيم ببلدية سلاوة عنونة.

أين تم إسترجاع آلة الحفر المسروقة التي تم إخفائها بأحد المزارع ببلدية سلاوة عنونة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوف أمام محكمة وادي الزناتي بتهمة سرقة ألة حفر.

وأصدرت المحكمة في حق الموقوف حكم بستة أشهر حبس نافذ مع الإفراج.