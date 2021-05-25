قالمة: إسترجاع 350 كيلوغرام من عسل النحل سرقت من داخل منزل

تمكن الأمن الحضري الثاني في قالمة من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في سرقة دلاء عسل نحل أصلي بوزن 400 كيلوغرام.

وتمت سرقة العسل من داخل منزل على مستوى حي الورود بالطريق الاستراتيجي لبلدية قالمة.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية قالمة، فقد جاءت العملية بعد تلقي شكوى من الضحية، تم بناء عليها مباشرة عمليات البحث والتحري.

وتم تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم، مع استرجاع 14 دلو عسل نحل أصلي بوزن إجمالي يقدر بـ 350 كيلوغرام.

وأضاف البيان، أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة.

ووجهت لهم تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتسلق والكسر، أين صدر في حقهم أمر إيداع.