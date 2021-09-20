قالمة.. إصابة سيدة في حريق مستودع لتخزين مواد التنظيف

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية قالمة، صباح اليوم الإثنين، لأجل حريق داخل مستودع لتخزين مواد التنظيف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، خلف الحريق، إصابة إمرأة تبلغ 59 سنة بصعوبة في التنفس تم إسعافها ونقلت للمستشفى.

كما خلف الحادث، خسائر مادية تمثلت في إتلاف علب كرتون، وعتاد كهربائي وألواح خشبية، فيما تم حماية باقي المنزل.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

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