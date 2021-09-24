قالمة: إصابة شاب بحروق بعد إضرامه النار في جسده احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي

قام اليوم الجمعة شاب بإضرام النار في جسده إحتجاجا على قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي ببلدية بومهرة أحمد ولاية قالمة، أصيب على إثرها بحروق.

وحسب شهود عيان، فقد قام الشاب البالغ من العمر 27سنة بسكب البنزين على جسمه وإضرام النار فيه قبل أين يتدخل أحد المواطنين بواسطة مطفأة لإخماد النار الملتهبة بجسده.

تم نقل الشاب من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي.