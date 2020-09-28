قالمة: إصابة شخصين في اصطدام سيارتين

تدخلت وحدة الحماية المدنية تاملوكة، قالمة، لأجل اصطدام سيارتين سياحيتين رونو سامبول ورونو كليو 4 بمفترق الطرق سلاوة بلدية تاملوكة.

وخلف الحادث اصابة شخصين من جنس ذكر اعمارهم 35 و 60 سنة لهم اصابات متعددة.

وتم اسعاف المصابين من طرف الحماية المدنية، ونقلوا الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية 5099 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن ما بين 24 و26 سبتمبر.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 298 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 426 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وسجلت أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية بجاية بـ 22 تدخلا في حوادث المرور خلفت وفاة واحدة و35 جريحا.