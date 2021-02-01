قالمة: إصابة شخصين في انهيار سقف قاعة العرض لدار الثقافة عبد الحميد الشافعي

تدخل المركز المتقدم قالمة، زوال اليوم الاثنين، على 13سا و43د لأجل إنهيار سقف قاعة العرض لدار الثقافة عبد الحميد الشافعي.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية قالمة أن سقف قاعة العرض لدار الثقافة عبد الحميد الشافعي، مكون من صفائح حديدية وإسمنت.

وأدى الحادث إلى إصابة شخصين بإصابات خفيفة، الأول يبلغ 47 سنة له جروح خفيفة في الرأس وفعص في اليد.

أما المصاب الثاني يبلغ 20 سنة، له جرح في اليد، تم إسعافهما من طرف أعوان الحماية المدنية.

وقد نقلا بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي، حيث سخر للعملية شاحنة و03 سيارات إسعاف.