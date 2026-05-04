قالمة..إصابة شخص في حريق محل لبيع الخردوات

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 12 سا و30 دقيقة من أجل إخماد حريق شبّ داخل محل لبيع الخردوات. بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من (ط.أ + 04)، بحي خفيف علي، ببلدية و دائرة بوشقوف ولاية قالمة.

وتم إخماد الحريق و منع إنتشاره إلى باقي أنحاء العمارة مع تسجيل إصابة شخص بضيق في التنفس. تم إسعافه بعين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي .

وسخرت المصالح ذاتها لهذا التدخل 6 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.

