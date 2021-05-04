قالمة: إصابة عائلة بتسمم غذائي بعد تناول المرطبات

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قالمة ، ليلة أمس بحي بن هرقة بلدية قالمة لأجل تسمم غذائي لعائلة بعد تناولهم للمرطبات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فقد تم تسجيل إصابة إمرأة تبلغ 46 سنة بآلام في البطن وإرتفاع درجة الحرارة.

كما تم تسجيل إصابة 04 بنات وأعمارهم بين 10 و 23 سنة وطفل سنة يعانون أيضا من آلام في البطن.

وتم إسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية ونقلوا بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.

وحسب مصالح مستشفى الحكيم عقبي فقد تم التكفل بالعائلة من خلال تقديم الفحوصات اللازمة غادرت بعدها المستشفى.