قالمة: إصابة 11 شخصا في حادث اصطدام شاحنة خلاط إسمنت بحافلة صغيرة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، في ولاية قالمة، بالطريق الوطني رقم 20 قالمة/قسنطينة قرية سرفاني صالح لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة خلاط إسمنت من نوع مان بحافلة صغيرة من نوع كواستر خط قالمة – بوهمدان.

وأدى الحادث الى إصابة 11 شخصا بإصابات خفيفة، تتراوح أعمارهم بين 27 و 43 سنة.

وأشار بيان الحماية المدنية لولاية قالمة، اليوم الأحد، أنه من بين الضحايا 10 إناث وذكر واحد.

وتم إسعاف الضحايا من طرف طبيب وأعوان الحماية المدنية ونقلهم بواسطة 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.