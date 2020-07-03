قالمة: إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارتين

تدخلت وحدة الحماية المدنية، قطاع تاملوكة، بدعم من وحدة وادي الزناتي لأجل حادث مرور خطير، في قرية عين التراب طريق ورقم 102 الرابط أم البواقي واد الزناتي.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين، الأولى من نوع “رونو كليو”، والثانية من نوع “كروس”.

وخلف الحادث 4 ضحايا، يتعلق الأمر بالضحية ب، ف، 49 سنة، له ألم في الرجل اليسرى وآلام في الصدر، ضحية ب، م، 32 سنة له ألم في الحوض وجرح في الرأس، ضحية س،م، 30 سنة لها جرح في الرأس وكسر في الرجل اليمنى.

وقد تلقى الضحايا الإسعافات في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية، ونقلوا على جناح السرعة الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تاملوكة ومستشفى واد الزناتي.