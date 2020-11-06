قالمة: إصابة 5 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية لخزارة، في قالمة، لأجل حادث مرور، بالطريق الوطني 80 مدخل عين صندل.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية قالمة، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع بيجو 208.

وخلف الحادث اصابة 3 من جنس أنثى، و 2 جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 9 و45 سنة، لهم إصابات متعددة.

وقد تم اسعاف المصابين، ونقلوا من طرف اعوان الحماية المدنية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لخزارة.

ولقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 171 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في مختلف جهات الوطن.

وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر الماضي الى 2 نوفمبر الجاري حسبما ما أفادت به حصيلة لمصالح الدرك الوطني.