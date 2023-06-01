قالمة: إصابة 5 أطفال إثر احتراق منزل

تسبب إندلاع حريق داخل منزل قصديري بولاية قالمة، في إصابة 5 أطفال بصعوبة في التنفس.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات المركز المتقدم على الساعة 02سا و 33 دقيقة من أجل حريق منزل قصديري. بحي يحي مغمولي خلف إصابة 05 أطفال. تتراوح أعمارهم بين 03 أشهر و 14 سنة لهم صعوبة في التنفس. اسعفوا ونقلوا لمستشفى الأم والطفل، ورجل إلى مستشفى الحكيم عقبي.

اما الخسائر المادية فتمثلت في بعض الأثاث وافرشة وجهاز كهرومنزلي. كما تم حماية 04 قارورات غاز البوتان.