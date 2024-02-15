قالمة: إصابة 7 تلاميذ بجروح إثر انهيار جزء من جدار متوسطة

أصيب 7 تلاميذ ظهر اليوم الخميس جراء سقوط جزء من جدار داخل متوسطة قرارة علي بإقليم بلدية ببوعاتي محمود بولاية قالمة.

وحسب مصادر “للنهار”، فإن الحادث تسبب في جروح خفيفة لدى 7 تلاميذ. نقلوا على إثرها إلى مستشفى الحكيم عقبي بمدينة قالمة لتلقي العلاج.

وأشار المصدر نفسه، أن أولياء التلاميذ طالبوا في وقت سابق بتدخل الجهات الوصية. لترميم هذا الهيكل التربوي الذي باتت جدرانه تشكل تهديدا لسلامة التلاميذ المتمدرسين.