قالمة.. إصابة 8 أشخاص في حادث مرور

أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16، ببلدية بوشقوف في ولاية قالمة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تمّ التدخل على الساعة 07سا55د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق الوطني رقم 16، بلدية ودائرة بوشقوف.

حيث خلّف الحادث إصابة 8 أشخاص (إصابات خفيفة) بينهم امرأة نُقلت من طرف خواص. تمّ إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

