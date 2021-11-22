قالمة: إكتشاف رفاة بشرية ببلدية بوحشانة

أعلنت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق لولاية قالمة، عن إكتشاف رفاة من هيكل عظمي بشري بمغارة في منطقة عين الصابون بلدية بوحشانة بولاية قالمة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه من الأرجح أن يكون رفاة الهيكل العظمي لأحد شهداء المنطقة.

من جهته أكد مدير المجاهدين لولاية قالمة، زيرق حسين في تصريح هاتفي “للنهار”. أنه تم مباشرة الإجراءات لمعرفة ما إذا كانت هذه الرفاة تعود لأحد شهداء المنطقة.

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تلمسان: استظهار 9 رفاة شهداء بغابة تيرني بني هديل

كشفت الصفحة الرسمية لولاية تلمسان، اليوم الأحد، عن استظهار 9 رفاة شهداء بغابة تيرني بني هديل، في دائرة المنصورة. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عملية انتشال رفاة الشهداء رحمهم الله. إعادة دفن 6 شهداء في عين دزاريت بتيارت

كما تم في جو مهيب، بمقبرة الشهداء ببلدية عين دزاريت بتيارت إعادة دفن رفاة 6 شهداء.

وأشرف على عملية دفن رفاة الشهداء والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي وبحضور السلطات المدنية والعسكرية والامنية والأسرة الثورية، الى جانب عدد من المواطنين.

كما علم من مصادر محلية ان الشهداء الستة، من بينهم 3 نساء استشهدوا في المكتب بواد سوسلم القريب من عين دزاريت.

والتحق الشهداء الستة بالرفيق الأعلى في 2 نوفمبر من سنة 1957 بعد ان أغارت عليهم طائرة حربية تابعة للمستعمر الفرنسي.

وظلوا في هذه المنطقة الى أن تم استظهار رفاتهم مؤخرا وإعادة دفنهم اليوم بمناسبة احياء ذكرى اندلاع الثورة المجيدة.

ويتعلق الامر بكل الشهداء طلحة العروسي، بوخلاط منصور، يحياوي مسعود، حمزاوي عربية، طلحة عائشة، بقة مسعودة.

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