قالمة: إنتحار شاب شنقا بحبل

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية صبيحة اليوم الإثنين من أجل نقل شاب متوفي وجد معلقا بحبل بولاية قالمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن مصالح الحماية المدنية بولاية قالمة تدخلت على الساعة العاشرة و20 د بحي بورخامة محمد.

وتدخلت من أجل حادث شنق بواسطة حبل على دعامة خشبية فوق سطح منزل.

ويتعلق الأمر بالمدعو “أ.ط” البالغ من العمر 25 سنة من جنس ذكر متوفي بعين المكان تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الحكيم عقبي بعد استيفاء الإجراءات القانونية.