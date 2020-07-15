قالمة: إنتشال جثة شاب من بركة مائية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بدعم من فرقة الغطاسين في قالمة، اليوم الأربعاء،على الساعة العاشرة و40 دقيقة صباحا، لأجل انتشال جثة غريق من بركة مائية.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية بقالمة على فايسبوك، تم انتشال الجثة من البركة المائية والتي يبلغ عمقها 5 أمتار، وهي مخصصة للسقي بمشتة رجايبية بلدية بومهرة أحمد.

ويتعلق الأمر الأمر بشاب “ر.ع” البالغ من العمر 20 سنة، من جنس ذكر.

وبعد وصول الاسعافات مكونة من شاحنة تدخل أول نجدة وسيارة اسعاف وسيارة فرقة الغطاسين، قاموا باخراج الجثة من الماء.

وتم نقل الجثة، بواسطة سيارة الإسعاف، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بقالمة.