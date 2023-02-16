قالمة: إنقاذ زوجين من الإختناق بالغاز

تدخلت إسعافات الحماية المدنية وحدة وادي الزناتي بولاية قالمة ليلة الأربعاء إلى الخميس من أجل إنقاذ زوجين من الإختناق بالغاز.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت ذات الوحدات على الساعة 23 سا و 11 د في اللحظة الفارقة لأجل إنقاذ زوجين “الزوجة حامل” في بداية تسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مدخنة المدفأة. داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة بحي 50 مسكن تساهمي “وراء المؤسسة العمومية للصحة الجوارية” بلدية وادي الزناتي.

كما تم العثور على الزوج البالغ من العمر 30 سنة يعاني من دوار في الرأس و غثيان. والزوجة 24 سنة تقريبا فاقدة للوعي. فقامت الفرقة المتدخلة بإسعافهما و مدهما بالأكسجين على متن سيارة الإسعاف مع الإجلاء إلى المستشفى. و فرقة الشاحنة قامت بتهوية الشقة و تفقد توصيلات الغاز و قنوات صرف الدخان أين وجدوا قناة صرف الدخان للمدفأة غير موصولة جيدا بقناة صرف الدخان المشتركة للعمارة و هذا ما كاد أن يتسبب في كارثة.