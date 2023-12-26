قالمة: إنقاذ عائلة من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

تم إنقاذ عائلة من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم الثلاثاء، من طرف الحماية المدنية في ولاية قالمة.

وتدخل المركز المتقدم وسط قالمة على الساعة 11 سا 48 د بحي 130 مسكن عمارات المدينة الجديدة. لأجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل شقة. لعائلة تتكون من 3 أفراد الأب عمره 44 سنة و الأم تبلغ 38 سنة. وطفلة تبلغ من العمر 05 سنوات لديهم صعوبة في التنفس.

وقد تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى الحكيم عقبي، فيما يرجع سبب التسمم لتسرب غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفأة.