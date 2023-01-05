قالمة: إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة من إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوشقوف ولاية قالمة ليلة الأمس الأربعاء بحي الشهداء بلدية بوشقوف لأجل إنقاذ 05 أفراد من عائلة واحدة جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون CO المتسرب من مدفأة.

حيث خلّف إصابة “إمرأة ورجل يبلغان49 و42سنة”. وطفلين يبلغان 14 و09 سنوات. يعانون من صعوبة في التنفس. بالإضافة كذلك إلى فتاة تبلغ 18 سنة بها إغماء تم إسعافهم في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى بوشقوف.