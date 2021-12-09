قالمة: إنقاذ عائلة من 4 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

خلال أسبوع واحد.. 12 قتيلا في حوادث المرور بالمناطق الحضرية

كما سجلت مصالح الأمن الوطني 315 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر .

و حسب بيان لمصالح الأمن الوطني أسفرت حوادث المرور عن وفاة 12 شخصا وإصابة 362 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم.

وأضاف البيان، أن حصيلة هذا الأسبوع عرفت إرتفعا مقارنة بالأسبوع المنصرم، زيادة بـ62 حادث، و76 جريح. كما عرفت إرتفاعا في عدد الوفاة بـ3 قتلى.

في هذا السياق أرجعت ماصلح الأمن الوطني أن السبب الرئيس لحوداث المرور، يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%.

نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إخماد الحريق، في وقت تم فيه تسجيل وجود جثة متفحمة داخل السيارة،

في إنتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية حول الأسباب التي كانت وراء حصول الحادث.

مختص في الأمراض الصدرية: الأطفال هم الأكثر عرضة للموت إختناقا بالغاز

كما كشف يوسف علوان مختص في الأمراض التنفسية والصدرية، أن الأطفال هم الأكثر عرضة للموت إختناقا بالغاز المنبعث من مختلف الوسائل في المنازل.