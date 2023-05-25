قالمة: إنقاذ 27 رعية إفريقية حاصرتهم مياه واد سيبوس

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية قالمة، اليوم الخمس، من إنقاذ رعايا أفارقة حاصرتهم مياه واد سيبوس بولاية قالمة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن عملية الإنقاذ من طرف الفرق المتخصصة للحماية المدنية متواصلة. أين تم إخراج 27 “رعية افريقية”. منهم 9 نساء، 5 رجال، و13 طفل ورضيع واحد. حاصرتهم مياه واد سيبوس بعد ارتفاع منسوبه بين بلدية قالمة والفجوج. حيث أن العملية متواصلة من أجل إجلاء كل الرعايا.