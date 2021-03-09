قالمة: إنقاذ 7 أشخاص علقوا بسبب تراكم مياه الأمطار بالطريق الرابط بين قالمة وأم البواقي

أخبار الجزائر
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قالمة: إنقاذ 7 أشخاص علقوا بسبب تراكم مياه الأمطار بالطريق الرابط بين قالمة وأم البواقي
بقلم أمينة داودي

أنقذت مساء أمس مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة 7 أشخاص بالطريق الوطني رقم 102 الرابط بين قالمة وأم البواقي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدة القطاع تاملوكة بدعم من الوحدة الثانوية وادي الزناتي وعين مخلوف.

وذلك من أجل صعوبة في حركة المرور بالطريق الوطني 102 الرابط بين قالمة وأم البواقي إثر تساقط كميات كبيرة من الامطار.

مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه فوق الطريق، حيث علقت 5 سيارات جرفتها مياه الأمطار بجانب الطريق.

وأضاف البيان،أنه تم إنقاذ 7 أشخاص من بينهم إمراة موجودين بداخل السيارات تتراوح أعمارهم مابين 31 سنة إلى 60 سنة.


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