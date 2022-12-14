قالمة: إيداع خمسيني الحبس مع حجز 3486 قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية قالمة، من توقيف شخص وحجز أكثر من 3486 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية جاءت عقب تلقي معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه. يقوم بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى حي عين الدفلى بعاصمة الولاية.

وأضاف المصدر، أنه استغلالا للمعلومات تم توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة. مع ضبط وحجز 3486 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الاتجار.

تم تقديم المشتبه فيه أمس الثلاثاء أمام محكمة قالمة حيث صدر في حقه أمر بالإيداع.