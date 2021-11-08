قالمة: إيداع شخص الحبس بعدما حاول قتل رئيس بلدية وادي الشحم

أصدرت محكمة بوشقوف بولاية قالمة أمرا بإيداع شخص بمؤسسة إعادة التربية ببلدية بن جراح. بعدما قام بمحاولة قتل عمدي عن طريق الحرق باستعمال البنزين.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة، فإن الشخص الذي تم إيداعه الحبس حاول قتل رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي الشحم. الواقعة على بعد حوالي 55 كلم شرق عاصمة الولاية.

وأضاف المصدر، أن مصالح الدرك عند تدخلها بعد تلقي مكالمة هاتفية حول محاولة القتل، قامت بتوقيف المشتبه فيه. كما عثرت على قارورة بلاستيكية وولاعة.