قالمة: إيداع شخص الحبس بعد تورطه في حريق غابة ببلدية عين صندل

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين صندل من توقيف 7 أشخاص يشتبه تورطهم في حرق الغابات حسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة.

وحسب ذات البيان، فإن العملية تمت بعد القبض على شخص يبلغ من العمر 42 سنة.كان هاربا على بعد 500 متر من حريق نشب بغابة عين الذيب التابعة لمشتى الڨرڨار بلدية بوحشانة.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيه عُثر بحوزته على ولاعة ومنشار يدوي، واعترف لأفراد الدورية بأنه قام بقطع شجرة وأشعل النار بالأحراش.وإستكمالا للتحقيقات وتكثيفا لعنصر الاستعلام واستغلالا للمعلومات، تم التوصل إلى ست مشتبه فيهم آخرين. أين تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمس الأحد أمام محكمة سيدي امحمد، حيث صدر أمر بإيداع المسمى (ع ف) بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة. في حين تم الإفراج عن باقي المشتبه فيهم.

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