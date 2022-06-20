قالمة..إيداع شيخ 71 سنة الحبس المؤقت بتهمة إهانة وسب موظفين أثناء تأدية المهام

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام النبائل في قالمة بتوقيف شيخ يبلغ من العمر 71 سنة متهم بإهانة وسب موظفين أثناء تأدية مهامهم.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمية، فقد جاء التوقيف بناء على شكوى رفعها موظفون تابعون لبلدية حمام النبائل مفادها تعرضهم للإهانة والسبب من طرف الشيخ الذي تلفظ حسبهم بألفاظ بذيئة مع إهانتهم أمام مرآى ومسمع المواطنين الذين كانوا متواجدين بمصلحة الحالة المدنية.

وأوضح المصدر، أنه تم تقديم الموقوف أمام محكمة بوشقوف، أين أمر بايداع المشتبه فيه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية ببوشقوف.