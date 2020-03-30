قالمة: اساتذة التكوين المهني يتطوعون لانتاج الكمامات والألبسة الطبية
تطوع الأساتذة و المكونون والعمال و المسؤولون بڨالمة لخياطة و3500 كمامة طبية معقمة يوميا توجه إلى من هم في الخطوط الأولى لمكافحة تفشي وباء كورونا.
وتوسعت المبادرة التضامنية لتشمل أيضا إنتاج الألبسة الواقية و المآزر الطبية المعقمة وفق مقاييس منظمة الصحة العالمية، و وزارة الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج المبادرة التضامنية لمديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية قالمة يشمل إنتاج أزيد من 400 الف كمامة طبية عبر عدة مراحل.
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