قالمة.. استرجاع 107 رأس من الأغنام والأبقار المسروقة بتاملوكة وهيليوبوليس

نجحت عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة في إسترجاع 107 رأس من الأغنام والأبقار كانت مسروقة بإقليم بلديتي تاملوكة وهيليوبوليس.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فقد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بتاملوكة من إسترجاع 60 رأس من الغنم كانت مسروقة.

مع توقيف متهمة تبلغ من العمر 25 سنة، صدر في حقها أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية بعد تقديمها أمام محكمة وادي الزناتي.

وأضاف المصدر أنه تم في عملية مماثلة، إسترجاع 38 رأس من الغنم و9 أبقار كانت مسروقة بإقليم بلدية هيليوبوليس.

فيما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهيليوبوليس تحقيقا للكشف عن ملابسات القضية وتوقيف الفاعلين.