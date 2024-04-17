قالمة: اصابة 9 أشخاص بجروح في تصادم سيارتين
بقلم نسرين محفوف
أصيب 9 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 22 سنة و 68 سنة. خلال تصادم بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 مدخل قرية بوضروة بلدية وادي فراغة ودائرة بوشقوف.
وقد تدخلت الوحدة الثانوية بوشقوف على الساعة 05سا40د ، من أجل حادث تصادم بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 16 مدخل قرية بوضروة بلدية وادي فراغة و دائرة بوشقوف.
وتم اسعاف المصابين من قبل والوحدة الثانوية بوشقوف نقلهم الى مستشفى بوشقوف.
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