قالمة: الأمطار تغرق منازل ومحلات ومؤسسات عمومية

شهدت ولاية قالمة يوم أمس تساقط كميات معتبرة من الأمطار بلغت 40.4 ملم من الساعة 17سا إلى غاية 18سا و20د.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال هذه الفترة بسجيل عدة تدخلات أهمها ببلدية قالمة.

حيث تم امتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل 15 منزل بأحياء عبد الرحمان طابوش،زموري الطاهر، 65 مسكن، 40 مسكن، 19 جوان.

بالاضافة لأحياء شنيشن، بورجيبة، صديقي، الحاج أمبارك، و3 محلات جارية ومداخل 3عمارات شهدت تراكم للمياه بحي جيني سيدار والإخوة سعدان.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار كذلك من 5 مؤسسات عمومية منها ديوان الحبوب الجافة والأرشيف.

كما تم تسجيل سقوط الجدار الخارجي المحيط بمديرية الشؤون الدينية دون خسائر بشرية.

علاوة على إنسداد البالوعات بسبب المخلفات، وقد لبت مصالحنا طلبات الاستغاثة وطمأنة المواطنين.

وببلدية بوحشانة، تسبب التساقط الكثيف للبرد وتراكمه بعرقلة حركة المرور في الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين قالمة وسوق أهراس.

وببلدية بوشقوف تم تسجيل انسداد جزئي في الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس في جزئه المار ببوشقوف.

وهذا بسبب الأوحال والمياه المتراكمة، حيث تم إمتصاص المياه وإزاله الأوحال، كما تدخلت بعمليات إمتصاص مياه الأمطار من بعض المنازل.