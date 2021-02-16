قالمة: الأمن يحجز أكثر من 3 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن قالمة من حجز 3,195 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي، وتوقيف شخص مقيم بوهران.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وجهت للموقوف تهمة حيازة ونقل هذه المادة المحظورة لغرض المتاجرة.

وجاءت العملية بفضل إستغلال المعلومات، حيث تم توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 33 سنة، على متن مركبة.

وتم توقيف المشتبه فيه في الطريق السيار “شرق غرب” بلدية عين بن بيضاء، فيما بقي المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.

وبعد فتح تحقيق في القضية تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيه بتهمة حيازة ونقل مواد كيميائية حساسة.

وقامت مصالح الأمن بتقديم المشتبه فيه أمام محكمة بوشقوف.