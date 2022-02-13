قالمة: الإطاحة بجماعة إجرامية وحجز 9 ألاف قرص مهلوس

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من الإطاحة بجماعة إجرامية مع حجز 9113 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تمت بعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق. أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 39 و42 سنة مقيمان بمدينة قالمة.

كما أشار البيان، إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما ومقر إقامتهما. تم أيضا ضبط مبالغ مالية من عائدات الإتجار، تتوزع بين العملة وطنية والأجنبية.

كما أضاف المصدر، أنه تم اليوم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهما أمر بإيداع الحبس.

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الوادي.. حجز أزيد من 124 ألف قرص مهلوس!

مكنت عناصر فرقتي الدرك الوطني بكل من وادي العلندة والحمراية من إحباط نقل وتهريب المؤثرات العقلية. وتمت هذه العملية، بعد ورود معلومات بمرور شحنات من الحبوب المهلوسة. كما تمكنت ذات المصالح، خلال هذه العملية، من حجز 124 ألف و580 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ. حيث تم حجز أزيد من 111 ألف قرص مهلوس بوادي العلندة، َوأزيد من 13 ألف بالحمراية. كما فتحت الفرقة الإقليمية بكل من وادي العلندة والحمراية تحقيقات في القضية.

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