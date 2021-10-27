قالمة: الإطاحة بجماعة مختصة في ترويج المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة. من الإطاحة بجماعة تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة قالمة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت نتيجة الإستغلال الجيد لعنصر الاستعلام. حيث تم توقيف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 29 سنة على مستوى حي عين قرقور بقالمة، فيما لا يزال آخر في حالة فرار.

وفي المقابل مكنت العملية من ضبط وحجز 1500 كبسولة لدواء ذو أساس مخدر. إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الاتجار وسلاح أبيض من الصنف السادس متمثل في سيف تقليدي الصنع.

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفين أما محكمة قالمة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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