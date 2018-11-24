قالمة.. الإطاحة بشبكة ترويج المخدرات وحجز 3 كلغ كيف بالدهوارة

اطاحت مصالح الدرك الوطني بشبكة جهوية لترويج المخدرات وحجز 3 كلغ من الكيف المعالج ببلدية الدهوارة في قالمة.

العملية جاءت اثر ورود معلومات مفادها وجود شخصين على متن سيارة نفعية فاخرة .

بصدد ترويج كمية معتبرة من الكيف لشخص ينحدر من ولاية تبسة عند نقطة طريق الدهوارة.

استدعى الأمر استغلال المعلومة ووضع سد على مستوى ذات الطريق.

اين تم توقيف السيارة محل البلاغ و تفتيشها تفتيشا دقيقا اين تم العثور على 2 كلغ من الكيف على شكل صفائح مهيأة للبيع.

ليتم توقيف المشتبه فيهما وتوسيع دائرة التحقيقات، وأفضت إلى توقيف مشتبه فيه ثالث وحجز 1 كلغ من الكيف، وسيارة فاخرة ثانية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، للنظر في التهم الموجهة إليهم.