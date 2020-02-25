أطاحت، اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية بعين بن بيضاء، ولاية قالمة، بشبكة جهوية مختصة في النصب، الإحتيال والتزوير.

وتتكون حسب المصالح ذاتها، من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و45 سنة، ينحدرون من ولايات عنابة، قسنطينة والطارف.

وأسفرت العملية عن إسترجاع 355 وحدة من الأنابيب البلاستيكية من مختلف الأحجام و90 وحدة من ربط الأنابيب، بالإضافة إلى سجلات تجارية مزورة وكذا بطاقات هوية مزورة علاوة على صكوك بنكية و مصرفية مزورة.

ليتم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة رفقة المحجوزات، لإستكمال الإجراءات اللازمة.

وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن عملية الاطاحة بنشاط الشبكة، التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات شرقية من الوطن، على غرار قالمة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، والطارف، جاءت إثر شكوى رسمية تقدم بها أحد ضحايا الشبكة، إلى مصالح الدرك الوطني، مفادها تعرضه إلى عملية نصب وإحتيال من قبل أشخاص ينتحلون صفة شركة توزيع مواد بلاستيكية موجهة للفلاحة، و نجحوا في النصب عليه وإعطائه شيك بنكي مزور ودون رصيد بعد عملية تجارية بين الضحية وأفراد الشبكة.

لتنطلق المصالح الدرك الوطني في تحقيقاتها وتحرياتها، التي أفضت إلى الوصول لأفراد الشبكة، وتوقيفهم، أين إعترفوا بالجرم المنسوب إليهم أثناء التحقيق معهم.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين من افراد الشبكة، وذلك لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمًا، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسًا في تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والتزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية ومصرفية.