قالمة: الإطاحة بشبكة وطنية تروّج المخدرات وحجز 1 كلغ من الكيف و4600 قرص مهلوس

نجحت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، في الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في ترويج وبيع المؤثرات العقلية والمخدرات.

وتتكون الشبكة من 6 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 35 سنة ينحدرون من ولايات قالمة، باتنة وقسنطينة، حيث أسفرت العملية عن حجز 4600 قرص مهلوس من الاكستازي و1 كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالاضافة الى 5 سيارات كانت تستعمل للعمل الاجرامي، وهواتف نقالة، حيت تم تحويل الموقوفين على مقر الفرقة، بعد إخطار الجهات القضائية، لاستكمال الاجراءات اللازمة.

وتعود حيثيات القضية إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر فرقة ال بي ار اي ، مفادها وجود اشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و المخدرات، استدعى الامر التدخل العاجل، أين تم ضبطهم متلبسين في عملية بيع وتسليم السموم ، و توقيف جميع الاشخاص.

وسيتم تقديم الموقوفين، امام الجهات القضائية بمحكمة وادي الزناتي، بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية .