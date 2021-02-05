قالمة: الإطاحة بعصابة إجرامية لسرقة المواشي واسترجاع 34 رأسا من الغنم

أخبار الجزائر
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قالمة: الإطاحة بعصابة إجرامية لسرقة المواشي واسترجاع 34 رأسا من الغنم
بقلم هشام قاسمي

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالفجوج ولاية قالمة من الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية لسرقة المواشي.

وتتكون العصابة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من أحياء مختلفة من المدينة.

وأسفرت العملية عن استرجاع 34 رأسا من غنم وسيارتين، حيت تم تحويلهم جميعا على مقر الفرقة، لاستكمال الاجراءات.

وجاءت العملية بعد شكوى تقدم بها أحد ضحايا العصابة، بعد أن تم سرقة مواشيه.

وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى هوية أحد الفاعلين، الذي كشف عن هوية شركائه وتم توقيفهم في عمليات متتالية واسترجاع المواشي.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما.


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