قالمة: الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بهليوبوليس

نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة، في الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات باستعمال العنف والتهديد.

وتتكون العصابة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولاية قالمة، وأسفرت العملية عن استرجاع سيارة مسروقة و وثائق ادارية مهمة ، حيت تم تحويلهم على مقر الدرك الوطني لاستكمال الاجراءات اللازمة بعد إخطار الجهات القضائية.

و حسب مصادر مطلعة، فإن عملية الاطاحة بنشاط العصابة الإجرامية، جاءت اثر شكوى رسمية من قبل احد المواطنين ، بعد تعرضه لاعتداء متبوع بالسرقة طالت سيارته ، على مستوى طريق هليوبوليس من قبل مجموعة اجرامية مجهولة العدد والهوية، استدعى الأمر فتح تحقيق أمني أفضى الى الوصول إلى مقترفيه وتوقيفهم و استرجاع مركبة مسروقة .

من جهتها قامت ذات المصالح بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، كما أنه سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما للنظر في التهم الموجهة إليهم، المتعلقة بتكوين جمعية اشرار السرقة الموصوفة عن طريق الاعتداء المسلح و حمل أسلحة بيضاء محظورة.