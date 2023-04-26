 قالمة.. الإطاحة بعصابة تورطت في سرقة ممتلكات قيمتها 200 مليون سنتيم

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية قالمة، من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و26 سنة، تورطوا في سرقة ممتلكات خاصة.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية تمت بناء على شكوى رسمية تقدم بها شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

والتي مفادها تعرضه للسرقة من قبل مجهولين، استهدفوا كمية من الملابس الرجالية تقدر بقيمة 135 مليون سنتيم، وأسلاك نحاسية تقدر قيمتها 65 مليون سنتيم، من داخل مستودع مخصص لتخزين الألبسة بحي الحاج امبارك.

وأضاف المصدر، أنه تم على إثر العملية إسترجاع جزء من المسروقات، وتقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، أين صدر في حق إثنين منهم أمر إيداع فيما صدر في حق الآخرَيْن رقابة قضائية.

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