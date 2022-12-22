قالمة: الإطاحة بعصابة سرقة المركبات واسترجاع سيارة

تمكنت مصالح أمن ولاية قالمة من إسترجاع مركبة مسروقة. مع الإطاحة بعصابة متورطة في سرقة عدة مركبات على مستوى مدينة قالمة.

وحسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية فإن العملية نفذتها فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. حيث تم استرجاع مركبة ومبلغ مالي معتبر من العائدات الاجرامية.

كما أصدرت محكمة قالمة أمرا بالإيداع في حق الموقوفين، عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات، مع جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر. بالإضافة كذلك إلى استعمال مفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة ذات محرك. لتسهيل فعلهم وتيسير هروبهم إلى جانب جنحة انتحال هوية الغير.