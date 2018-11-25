قالمة.. الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير العملة بلخزارة

اطاحت مصالح الدرك الوطني بعصابة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية وحجزت 15 الف دينار سنتيم ببلدية لخزارة في قالمة.

العملية جاءت اثر ورود معلومات مفادها وجود شخصان ومعهما امرأة يحاولون طرح مبالغ مالية من العملة الوطنية بالسوق المحلي ببلدية الخزارة.

استدعى الأمر فتح تحقيق ورسم كمين محكم لأفراد العصابة ، حيث تم توقيفهم جميعا وعرضهم للتفتيش والفحص القانونيين.

اين تم العثور بحوزتهم على مبلغ قدره 15 الف دينار من فئة 1000 دينار و3 اوراق نقدية من فئة 200 دينار.

ليتم حجز الأوراق النقدية المزورة والموقوفين.

هدا وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم.

بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الإدارية و القانونية المعمول بها.