قالمة: الإطاحة بمتورطين في نقل 87 قطعة نقدية أثرية وعرضها للبيع

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة بولاية قالمة من الإطاحة بمتورطين في قضية نقل ممتلكات وطنية ذات طابع ثقافي.

وكذا نقل ممتلكات ذات قيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا، وعرضها للبيع، مع ضبط قطع أثرية محمية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بعد إستغلال معلومات ووضع خطة عملياتية محكمة التنسيق.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما الذين تتراوح أعمارهما بين 33 إلى 34 سنة، أحدهما أجنبي الجنسية على متن مركبة ببلدية وادي الزناتي. وأسفرت العملية على حجز 87 قطعة نقدية أثرية تكتسي قيمة أثرية وتاريخية، منها 84 قطعة نقدية تعود للقرن الرابع والخامس.

بالإضافة إلى قطعة تعود للفترة الرومانية من مادة البرونز، قطعة تعود للفترة القرطاجية من مادة البرونز، قطعة فرنسية من النحاس.

وأسفرت عملية البحث والتحري، عن ضبط حصان معدني بني اللون، فنجانين معدنيين أبيضين اللون، علبة أسطوانية معدنية.

وكذا إبريقين متوسطين معدنيين، إبريق صغير معدني، علبة دائرية معدنية متوسطة الحجم، علبة دائرية معدنية صغيرة الحجم.

علبة مستطيلة صغيرة معدنية، 03 كؤوس معدنية بيضاء اللون، 08 قطع نقدية معدنية، 70 قطعة حجر كروية الشكل حمراء اللون.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة أمس صدر في حقهما أمر إيداع، مع تكوين ملف جزائي منفصل ضد المشتبه فيه الاجنبي.